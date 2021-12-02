Galaxy S22 Ultra'dan Kafaları Karıştıran Yeni Sızıntı ve Fotoğraf...

Samsung'un Galaxy S22 serisini Şubat ayında duyurması bekleniyor. Ve daha şimdiden, sayısız sıntıya şahit olduk. Bu sızıntılar, bize ne beklememiz gerektiğini de açıkça ortaya koydu. Ama bazen sızıntılar, kafa karıştırmıyor da değil.
Bunun son örneği, Galaxy S22 serisinin kamera blokunun tasarımını ortaya koyduğunu iddia eden ve NotebookCheck aracılığıyla tarafından sızdırılan bir fotoğraf. Söz konusu fotoğrafta, Galaxy S22 Ultra'nın P şeklinde bir kamera blokuna sahip olacağını gösteriyor. Ancak bu tasarım, ilk sızıntılarda karşımıza çıkmış ancak sonrasında gelen yeni görüntüler daha farklı bir tasarımı ortaya koymuştu. Bu yüzden fotoğrafa şüphe ile yaklaşmakta yarar var. Veya bu sızıntı eski bir prototipin kalıntısı da olabilir.
Samsung, farklı tasarımları denemek için yeni bir amiral gemisi telefonu seri üretime sokmadan önce sayısız prototip parçası geliştiriyor. Bu sızıntı, o erken sürecin bir kalıntısı olabilir. Dahası, burada da görebileceğiniz Galaxy S22 Ultra fotoğraflarının gerçeğe yakın olması daha olası görünüyor.
Sızan bu fotoğrafta Galaxy S22 ve S22 Plus'ın kamera blokları da görünüyor ve onlar gerçeğe daha yakın.
Her ne olursa olsun, son ürünü görmek için resmi tanıtımı beklemek zorunda kalacağımız bir gerçek. O zamana kadar daha fazla sızıntı ile karşılaşacağımıza da şüphemiz yok...
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