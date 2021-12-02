Galaxy S22 Ultra'dan Kafaları Karıştıran Yeni Sızıntı ve Fotoğraf...

Galaxy S 22 serisine ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf daha internete sızdı. Ama bu kez karşımızda duran fotoğraf, biraz kafa karıştırıcı görünüyor...