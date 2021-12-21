Galaxy S22 Ultra'nın Kamerasında Bizi Bu Sürpriz Karşılayabilir!

Geçtiğimiz haftalarda Galaxy S22 Ultra'nın kameraları pek çok kez sızdı. P şeklindeki modül, selefi Galaxy S21 Ultra'da gördüğümüze benzer bir şekilde dört sensör barındıracak. Bir önceki nesil benzerlerinde bulunan 108MP kamera sensörü bu telefonda da bulunacak olsa da, yazılım söz konusu olduğunda Samsung'un birkaç yeni özelliği olacak gibi görünüyor.
Imaterial.co, Galaxy S22 Ultra kamera uygulamasında "Ayrıntı geliştirici" adı verilen yeni ve ilginç bir özelliği vurgulayan bazı kod satırlarına rastladı. Görünüşe göre cihaz, yakalanan bir görüntüdeki ayrıntıyı 'geliştirmek' için 108MP kamera sensörünü kullanacak. Kameranın söz konusu görüntüyü nasıl 'geliştirmeyi' planladığı hala gizemini koruyor, ancak muhtemelen bazı yazılım hilelerini içerecektir. Sonuç olarak gerçekten ilginç makro çekimlerle karşılaşabiliriz.
Bu özellik, Galaxy S20 Ultra'dan beri gördüğümüz Samsung Camera uygulamasındaki özel 108MP çekim moduna bir eklenti olabilir. Haber, özelliğin bir süreliğine Galaxy S22 Ultra'ya özel olacağını da söylüyor. Yine de Samsung'un yeni özellikleri eski üst seviye telefonlarına aktarma konusunda oldukça iyi bir geçmişi var. Bu nedenle Galaxy Note 20 Ultra gibi daha eski 108MP sensör donanımlı cihazlarda da bu özelliği göreceğimize emin olabilirsiniz...
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