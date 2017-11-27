Galaxy S6'ya Android 8.0 Müjdesi
Android güncellemeleri konusunda "cimriliği" ile bilinen Samsung'dan, Galaxy S6 ve S6 Edge kullananları heyecanlandıran açıklama geldi!
Eğer Samsung'un geçmiş politikasına bakarsak, Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge'in Android 8.0 Oreo ile güncellenme olasılığı çok düşük. Ancak bazı Samsung müşteri hizmetleri temsilcileri (Hindistanlı) Reddit kullanıcısı CyberConCoder'ın bu konudaki sorusunu cevapladı ve görünüşe bakılırsa Galaxy S6 gerçekten Oreo ile güncellenecek.
Samsung müşteri hizmetleri temsilcileri belki de en az güvenilir resmi bilgi kaynağı olabilir ama, bu konuda açıklama yapan temsilcilerden biri Oreo'nun S6'ye geleceğinden oldukça emindi.
Samsung gerçekten Galaxy S6 için Oreo desteği getirecek olursa, zaten yapması gereken bir şeyi yapmış olacak. Galaxy S6 zamanının amiral gemisi telefonu ve bu telefon için para ödeyen kullanıcıların en fazla 2 yıl işletim sistemi güncellemesi alması kesinlikle mantıklı değil. Samsung, iddia edilen bu yeni politika sayesinde müşteri sadakati kazanacaktır ve pek bir şey kaybetmeyecektir.
Ancak yine de şunu hatırlatmamızda fayda var, Samsung'un müşteri hizmetleri daha önce buna benzer bilgileri, sonrasında yanlış olduğu için düzeltmişti. Yani bu konunun biraz daha açıklığa kavuşması için beklemekte fayda var.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Var ya öyle bir şey yapsın Samsung, acayip gözüme girer.