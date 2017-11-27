Galaxy S6'ya Android 8.0 Müjdesi

Android güncellemeleri konusunda "cimriliği" ile bilinen Samsung'dan, Galaxy S6 ve S6 Edge kullananları heyecanlandıran açıklama geldi!

Galaxy S6'ya Android 8.0 müjdesi

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Var ya öyle bir şey yapsın Samsung, acayip gözüme girer.

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