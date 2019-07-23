Galaxy S8, 20 Kişinin Hayatını Kurtardı

Samsung'un eski amirali Galaxy S8, Filipinler'de 20 kişinin hayatını kurtardı. Peki, ama nasıl?

  • Ercan Uğurlu
Galaxy S8, 20 Kişinin Hayatını Kurtardı

"Samsung" ve "hayat kurtaran akıllı telefon" ifadeleri yan yana geldiğinde biraz garip duruyor olabilir, zira Note 7 krizinde patlayan telefonların insanların hayatını "nispeten" tehlikeye soktuğunu biliyoruz. Ancak ilginçtir gerçekten de Samsung'un bir diğer telefonu eski amiral Galaxy S8, Filipinler'de tam 20 kişinin hayatını kurtarmış.

16 dalgıç ve 4 Filipinli vatandaşın bulunduğu bir tekne, 8 Temmuz tarihinde Bogo şehri açıklarında batmış ve yolcular Galaxy S8 üzerinden gönderdikleri "SOS mesajı" yoluyla GPS'leri tespit edilerek bulunmuş. Galaxy S8'in IP68 sertifikasına sahip olması ve suya karşı dayanıklı olması sayesinde gönderilebilen GPS sinyali ile yerleri tespit edilen kazazedeler, güvenlik görevlileri tarafından kurtarılmış.

Olay sonrası kazazedelerden Jim Emdee, Samsung'un mühendislik ekibine teşekkür ederken, Samsung Electronics Filipinler Başkanı James  Jung da, kullanıcılarının kendilerini buldukları zor durumlarda onlara yardımcı olabilecek cihazlar üretmek için çalışacaklarını açıklamış.

Olay biraz Samsung virali gibi görünüyor gibi dursa da, suya dayanıklılık özelliğinin bazı durumlarda ne kadar önemli olduğunu da ortaya koyuyor.

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