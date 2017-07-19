Galaxy S8 active'in Ağustos'ta Gelmesi Bekleniyor!

Amazon'da görülen Galaxy S8 Active, cihazın bu çok yakın tarihte çıkacağına işaret ediyor!

Galaxy S8 active'in Ağustos'ta gelmesi bekleniyor!

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