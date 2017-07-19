Galaxy S8 active'in Ağustos'ta Gelmesi Bekleniyor!
Amazon'da görülen Galaxy S8 Active, cihazın bu çok yakın tarihte çıkacağına işaret ediyor!
Samsung, son birkaç yıldır Galaxy S'in özel bir pürüzlü versiyonunu Amerika'da AT&T operatörü için çıkarıyordu. Normal Galaxy S genelde yılın ikinci çeyreğinde gelir ama pürüzlü Galaxy S active serisi genelde yazın ortalarında ortaya çıkar. Ne zaman çıkacağına dair henüz resmi bir açıklama olmasa da, yeni bir sızıntı yakında gelebileceğine işaret ediyor.
Yukarıdaki resim online satış sitesi Amazon'da görüldü. Resimde, ekran koruyucusunu ve Galaxy S8 acitve olması beklenen telefonu görüyoruz. Daha da önemlisi ürüne iliştirilen tarih, tahmini olarak 1 Ağustosta "stokta" olacağını gösteriyor. Bu S8 active'in ne zaman piyasaya çıkacağına kesin olarak işaret etmese de, geleceği dönem hakkında fikir veriyor.
S8 active'in tamamen düz bir 5.8-inç AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. Bu standart Galaxy S8'de olandan farklı, muhtemelen bu değişiklik kasayı düşmelere ve çarpmalara karşı dayanıklı hale getirmek için yapılmış. Önceki cep telefonları gibi MIL-STD-810G standartlarına uyarak, düşmelere, toza ve suya dayanıklı olması bekleniyor.
H. Hüseyin Öztürk
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