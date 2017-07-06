Galaxy S8+ Artık S8'den Fazla Satmıyor!

Yeni ortaya çıkan veriler, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus arasındaki satış farkının tersine dönmeye başladığını söylüyor!

Amerika'da S8+ artık S8'den fazla satmıyor!

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