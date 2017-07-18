Galaxy S8 Hala Galaxy S7'den Fazla Satıyor!

Samsung, daha önceki bir raporun aksine Galaxy S8'in Galaxy S7'den fazla sattığını söyledi!

Galaxy S8 hala Galaxy S7'den fazla satıyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
PC Satışları Düşerken Lenovo da Zirveden İndi
Tüm Zamanların En Komik 6 Oyunu!
Myspace güvenliği oldukça zayıf!
90 Bin Botnet Hesabı, Twitter'da 30 Milyon Spama Boğdu
Microsoft, Kapalı Mekan Navigasyonunu Çözüyor

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir