Galaxy S8 Hala Galaxy S7'den Fazla Satıyor!
Samsung, daha önceki bir raporun aksine Galaxy S8'in Galaxy S7'den fazla sattığını söyledi!
Galaxy S8'in son günlerde satışlarının yavaşladığına dair söylentiler var. Yeni amiral gemisi birkaç ay önce piyasaya çıktığında çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Samsung'un ön sipariş rekorlarını kırmış ve firma için bir süper-hit olacak gibi görünmüştü.
Bir haftadan biraz daha önce ise Galaxy S8'in artık Galaxy S7'den fazla satmadığı haberi gelmişti. Hatta haber, yeni amiral gemisinin Galaxy S7'nin satışlarda gerisinde kaldığını iddia ediyordu. Bu herkesi şaşırtmış ve kafaları karıştırmıştı. Şimdi ise Samsung'un mobil bölümü başkanı bunlarda düzeltme yaptı ve doğru rakamları verdi.
Samsung'un mobil işleri başkanı DJ Koh, geçen haftaki Tayvan ziyaretinde Galaxy S8'in hala Galaxy S7'den fazla sattığını açıkladı. Şimdiye kadar piyasada bulundukları aynı gün sayısına göre, Galaxy S8'in kombine satışlarının Galaxy S7'den %15 daha fazla sattığını söyledi.
Koh, önümüzdeki aylarda da Galaxy S8'in satışlarının düşmesini beklemiyor. Galaxy S8'in ve Galaxy S8+'nın yılın üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde de hızını kaybetmeyeceğini düşünüyor.
H. Hüseyin Öztürk
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