Galaxy S8 Sahipleri, Bixby Tuşunu Yine Atayabilirler

En son güncelleme ile Bixby tuşunun atanmasını engellenmişti, ancak geliştiriciler engeli aşmanın yolunu yine buldu!

Galaxy S8 Sahipleri, Bixby Tuşunu Yine Atayabilirler

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