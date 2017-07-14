Galaxy S8 Sahipleri, Bixby Tuşunu Yine Atayabilirler
En son güncelleme ile Bixby tuşunun atanmasını engellenmişti, ancak geliştiriciler engeli aşmanın yolunu yine buldu!
Bixby tuşunun yeniden atanmasını engelleyen firmware güncellemesinden bir gün sonra, üçüncü parti geliştiriciler yine uygulamalarını güncelleyerek tuşu atamayı mümkün kıldılar.
bxActions - Bixby Button Remmaper uygulamasının geliştiricisi yaptığı açıklamada, en son T-Mobile ve Sprint güncellemelerini indiren kullanıcıların indirebileceği bir uyumluluk modu güncellemesi olduğunu söyledi. Bu bir örnek olsa da, Bixby tuşunu yine atanabilir hale getiren başka uygulamalar da var.
Samsung'un dijital asistanı Bixby, henüz çıkmadan önce çok büyük heyecanla bekleniyordu. Dijital asistan piyasasında önemli bir role sahip olacağı düşünülen Bixby, yayınlandığında kullanıcıları etkilemeyi başaramadı.
Şu an için geliştiriciler avantajı ellerinde bulundursalar da, Samsung her an yeni bir güncelleme ile tekrar Bixby tuşunu tekrar atamaya kapayabilir. Kedi - fare kovalamacasına dönmesinden korkulan bu olay, kullanıcıların memnuniyetini olumsuz etkileyecek gibi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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