Galaxy S9, 16 Mart'ta Piyasaya Sürülebilir
25 Şubat'ta duyurulması beklenen Samsung Galaxy S9, 16 Mart'ta piyasaya sürülebilir!
- Ali Ruhi Öztürk
25 Şubat 2018'de MWC'de gerçekleşecek olan Samsung duyurusnda Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ın açıklanması bekleniyor. Şimdiyse yeni ortaya çıkan söylentiler, cihazların piyasaya sürülme tarihi olarak 16 Mart'ı gösteriyor.
The Investor'ün kaynakları, 28 Şubat'ta erken siparişlerin başlayacağını ve 16 Mart'ta da telefonların resmi olarak satışa sunulacağını söylüyor.
Samsung genellikle şebekeler ve taşıyıcılar ile birlikte hareket ederek yeni telefonlarını piyasaya sürülme ardından birkaç saat sonra ön-siparişleri kabul etmeye başlıyordu. Eğer bu söylenti doğruysa Samsung bu geleneğini değiştirecek gibi görünüyor.
S9 ve S9 Plus'ın ilk gün ABD, İngiltere ve Avustralya gibi merkezi piyasalarda satın alınabilir olması bekleniyor. Şimdilik telefonların Türkiye'ye ne zaman geleceği belli değil. Pazar günü cihazın duyurusunu canlı olarak bizden takip edebilirsiniz.
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