Galaxy S9, 2018'de Üç Modelle Gelebilir!
Samsung, yeni bir iddiaya göre Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'la birlikte bir yeni Galaxy S9 modeli daha tanıtacak!
Apple'ın önümüzdeki sene üç yeni iPhone tanıtabileceğini duymuştuk. Şimdi ise benzer bir iddia Samsung için ortaya atıldı.
ValueWalk'a göre Galaxy S9 ve S9 Plus'la birlikte gelecek olan Galaxy S9 "Mini" kavisli Infinity Display ekran sunacak. Ekranı 5 inç'den biraz daha küçük olan Mini hakkında şimdilik başka bir bilgi yok. Dedikodunun asıl kaynağı ise Çince sosyal ağ Weibo'da paylaşılan bir gönderi gibi görünüyor.
Samsung'un Galaxy S7 ve Galaxy S8 için de bir Mini sürümü üreteceği söylenmişti ancak bu beklenti iki telefon için de gerçeğe dönüşmedi. Bu yüzden bu son söylentiye de kuşkuyla yaklaşmakta fayda var.
Galaxy S9 hakkındaki diğer dedikodular, cihazın "ekran altı" parmak izi sensörüyle gelmeyeceğini ancak Snapdragon 845 işlemciye yer vereceğini söylüyordu. Bunun yanında ön kameranın ciddi biçimde gelişeceği ve video işlemenin iPhone X'e kıyasla dört kat daha hızlı olacağı söyleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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