Galaxy S9 Android Pie Beta Yakında Başlayabilir
Galaxy S9'una Android Pie güncellemesinin gelmesini bekleyenler için çok iyi bir haber var!
Samsung'un Galaxy S9 için bir Android Pie beta programı başlatıp başlatmayacağı belirsizdi. Belirsizlik hala sürse de, Samsung'un yakında sessizliğini bozacağına dair bir işaret ortaya çıktı.
Samsung'un firmware beta programına ait EULA ve FAQ sayfaları, artık Android Pie ile ilgili bazı referanslar içeriyor. Sadece ABD'de güncellenen sayfaların İngiltere ve Güney Kore sürümleri, hala Oreo'dan bahsediyor. Ancak bu sayfalar da yakında güncellenebilir.
Samsung daha önceki büyük Android güncellemeleri için beta programları düzenlemişti. Android Oreo için beta programı geçen sene Kasım'da başlamıştı. İpuçları, Pie beta programının da aynı tarihlerde başlayabileceğini söylüyor. XDA'nın keşfettiği sayfalar, Galaxy S9 Android Pie programının ne zaman başlayacağı hakkında bilgi vermiyor ancak ABD'deki kullanıcıların Samsung Plus uygulaması üzerinden kaydolabileceğini söylüyor. Bu uygulamada belirecek olan işlev sayesinde beta programına dahil olunabilecek.
Galaxy S9 Android Pie beta programı ABD'ye ve Galaxy S9'un kilitsiz modeline ve T-Mobile, Sprint modellerine has olacak. Samsung'un güncellenen sayfaları, yakında beta programına dahil olacak diğer bölgeleri de listeleyecek. Bu diğer bölgelerin hangileri olacağı da şimdilik belli değil.
Android 9 Pie, Samsung telefonlara Samsung Experience 10 arayüzünün yanında bazı yeni işlevler getiriyor. Sızan Galaxy S9 Pie yapıları, arayüzde birçok değişiklik yapıldığını göstermişti. Bununla birlikte Samsung'un hangi cihazları için Pie güncellemesi yayınlayacağı henüz kesinleşmedi.
Zeynel A. Öztürk
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