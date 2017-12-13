Galaxy S9, Büyük Sürprizle Gelebilir!

"Ekran altı parmak izi tarayıcısı" hakkında, en azından Samsung cephesinden heyecan verici haberler geliyor!

Galaxy S9, Büyük Sürprizle Gelebilir!

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