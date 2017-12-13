Galaxy S9, Büyük Sürprizle Gelebilir!
"Ekran altı parmak izi tarayıcısı" hakkında, en azından Samsung cephesinden heyecan verici haberler geliyor!
"Ekran altı" parmak izi tarayıcıları için bekleyişimiz, yakında sona erebilir. Synaptics, kendi çözümünü duyururken bu çözümün Samsung Galaxy S9'da kullanılabileceğine dair önemli bir ipucu verdi.
Synaptics'in yeni Clear ID FS9500'ü "dünyanın ilk ekran-içi parmak izi tarayıcısı" olarak tanımlanıyor ve parmağınız nemliyken veya ıslakken bile çalışıyor. İddiaya göre tarayıcı, 3 boyutlu yüz taramaya göre iki kat daha hızlı. Firmanın basın duyurusu, Clear ID'nin dayanıklı, çizilmeye ve suya karşı dirençli olduğunu söylüyor.
Basın duyurusu bizlere söylemek istediğinin muhtemelen fazlasını söylüyor. Phone Arena, tarayıcının en çok satan beş telefon üreticisi için toplu olarak üretileceğini ve bileşenin "çerçevesiz, OLED infinity ekranlar" için ideal olduğunu vurguluyor.
OLED'in ve "infinity" Samsung'un telefonlarında gördüğümüz teknolojiler. Bu detay yeni teknolojiyi Samsung telefonlarında göreceğimizi kesin hale getirmese de önemli bir sinyal. Asıl soru ise belki de teknolojinin hangi Samsung telefonuna yetişeceği. Tarayıcı toplu üretim aşamasına geldiyse, Galaxy S9 ve S9 Plus'a yetişme ihtimali var.
Merakımızı gidermek için çok fazla beklemeyeceğiz çünkü Samsung'un bir sonraki amiral gemisinin 2018'in başlarında tanıtılacağına inanılıyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın