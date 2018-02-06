Galaxy S9, Eski Batarya mı Kullanacak?

Yeni sızıntıya göre Samsung Galaxy S9'un pili, Galaxy S8'inkiyle tıpatıp aynı olabilir!

Galaxy S9, eski batarya mı kullanacak?

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