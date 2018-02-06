Galaxy S9, Eski Batarya mı Kullanacak?
Yeni sızıntıya göre Samsung Galaxy S9'un pili, Galaxy S8'inkiyle tıpatıp aynı olabilir!
Samsung Galaxy S9, önceki sürümü olan Samsung Galaxy S8'in sadece biraz geliştirilmiş bir versiyonu olacak ve bir özelliği ise tamamen aynı kalacağa benziyor: bataryası.
Online mağaza UnionRepair, Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus için batarya değişimi seçenekleri sunuyor ve burada kapasitelerinin 3,000mAh ve 3,500mAh olduğu görünüyor. Bunlar, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus için olan batarya güçleri ile aynı.
Eğer bu gerçekse bu bir hayal kırıklığı, çünkü batarya ömrü akıllı telefon güncellemelerinde gelişmesi beklenen en önemli şeylerdendir, ama aslında pek de şaşırtıcı değil.
Daha önce de bataryaların değişmeyeceğine dair söylentiler duymuştuk ve özellikle de Galaxy Note 7 olaylarından sonra Samsung, batarya kapasiteleri konusunda daha dikkatli davranmak istiyor olabilir.
Bunun yanında S9 ve S9 Plus, daha iyi optimize olmuş yongaları ve yazılımları sayesinde aynı batarya ile daha uzun ömür de gösterebilirler.
Tabii, telefonun gerçekten gelişeceği yönler de var, iris tarayıcısı bunlardan biri olabilir. Iris tarayıcı kamera, iki gözü birden tanımlamanın yanında yüzün bir kısmını da görecek ve ışık sensörü iris'in en karanlık parçasını bile okuyabilecek. Tüm bunlardan 25 Şubat'ta Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus resmi olarak ortaya çıkarıldığında emin olabileceğiz.
H. Hüseyin Öztürk
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