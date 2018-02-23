Galaxy S9, Galaxy S8'in Bu 3 Sorununu Çözecek!

Galaxy S9 belki çok büyük yeniliklerle gelmeyecek ancak Galaxy S8'de yaşanan bu 3 önemli sorunu ortadan kaldıracak!

  • Zeynel A. Öztürk
Galaxy S9, Galaxy S8'in Bu 3 Sorununu Çözecek!

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