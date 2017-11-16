Galaxy S9+ Hız Testi Sahte Çıktı!
Pek çok kaynak tarafından Galaxy S9+'a ait olduğu iddia edilen şüpheli hız testi sonuçlarının doğru olmadığı, neredeyse kesinleşti!
Galaxy S9'un ve muhtemelen yanında gelecek Galaxy S9 Plus'ın çıkmasına daha aylar var ancak telefon hakkındaki dedikodular şimdiden belirli bir hız kazandı. Dün ortaya çıkan bir hız testi raporu, Galaxy S9 Plus'a ait ipuçları veriyordu, ancak raporun sahte olduğu anlaşıldı.
Geekbench'teki hız testi sonuçlarında Samsung SM-G965F adıyla görünen telefonun isim düzeni, bu telefonun Galaxy S9 Plus olduğunu ima ediyordu. Rapora göre Android Oreo ile çalışan telefon, Samsung'un yeni duyurduğu Exynos 9810 yonga setiyle çalışıyor ve yalnızca 4GB RAM ile geliyordu. Galaxy Note 8 ve bazı telefonların daha fazla RAM ile gelirken Galaxy S9'un 4GB ile yetinmesi biraz şüphe çekmişti.
En çok şüphe çeken ise telefonun tek çekirdekte 1.191 puan, çok çekirdekte ise 3.835 puan almış olmasıydı. Bu puanlar, Galaxy S8'in tek çekirdekte aldığı 2.008 ve çok çekirdekteki 6.630 puanın bile gerisindeydi.
Ve kesin kanıt
Geekbench'te görünen test sonuçlarının dilediğiniz gibi görünmesini sağlamak zor değil ve Sammobile'a göre burada da yaşanan tam olarak bu. Raporda Android Oreo'nun Android 8.0 değil Android 8.0.0 olarak görünmesini söyleyen site, benzer bir raporun Android 8.0 Oreo yayınlamadan önce Geekbench'te dolaşmaya başladığını hatırlattı.
Raporun doğru olmadığının en önemli kanıtı ise "İşlemci Tanıtıcısı" değerinin Galaxy Note 5 ve Galaxy S6'yı andırması.
Samsung'un Galaxy S9'u şimdiden tamamlamış veya tamamlamaya yaklaşmış olma ihtimali düşük ve gerçek Galaxy S9 hız testleri için sanırız biraz sabretmemiz gerekecek.
Zeynel A. Öztürk
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