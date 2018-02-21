Galaxy S9 ile 'Uhssup' Birlikte Gelebilir
Samsung, sosyal ağ girişimi olan 'Uhssup'u Galaxy S9 ile birlikte kullanıma açabilir.
- Ali Ruhi Öztürk
Samsung geçtiğimiz ocak ayında 'Uhssup' marka adını satın almıştı. Ticari marka başvurusunda Uhssup'un arkadaşlarınız ile gerçek zamanlı olarak iletişim kurabileceğiniz ve konum paylaşabileceğiniz bir mobil uygulama olduğu yazıyordu. O zamandan beri bu sosyal medya girişimi ile ilgili başka bir bilgi elimize geçmemişti.
Ancak Heraldcorp'tan gelen yeni bir rapora göre, Güney Koreli bir medya organı Uhssup'un Galaxy S9 ile birlikte geleceğini söylüyor. İddaya göre uygulama, amiral gemisi telefonlara ön-yüklü şekilde gelecek.
Uygulama için 'Samsung Social' marka adı da satın alınmış durumda. Rapor ayrıca WhatsApp'takine benzer özelliklerin bu uygulamada da bulunacağını söylüyor. Zaten yaygın şekilde kullanılan sosyal medya uygulamalarında bulunan özelliklere sahip olması, Uhssup'u farklı kılan özelliğin ne olacağı konusunda merak uyandırıyor.
Eğer Google'ın bile sosyal medya girişimi konusunda çok da başarılı olamadığını düşünürsek, Samsung'un bu konuda çok şanslı olacağını sanmıyoruz. Diğer bir ihtimal ise bu uygulama ve platformun Galaxy S9 ile birlikte gerçekleşmemesi.
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