Galaxy S9 Ön Siparişleri, Beklenenin Altında!

Yeni bir rapor, henüz tanıtılan Galaxy S9 için verilen ön siparişleri Galaxy S8 ile karşılaştırdı. Sonuçlar şimdilik pek iç açıcı değil!

  • Zeynel A. Öztürk
Galaxy S9 Ön Siparişleri, Beklenenin Altında!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

sürekli aynı telefonun kahverengisini tasarlayıp yaparsa olacağı o

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