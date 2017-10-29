Galaxy S9 Ön Yüzünde Parmak İzi Okuyucusu Olabilir
Samsung Galaxy S9'un ön yüzünde parmak izi okuyucu olabilir!
Samsung'un gelecek telefonları Galaxy S9 ve S9+, şu an piyasada olan telefonların eleştirilmesi ardından ön yüzlerinde parmak izi okuyucusuna sahip olabilir. Güney Koreli patent organizasyonu KIPRIS'e yapılan başvuruya bakılırsa Samsung bunun için ön adımları atmaya başlamış bile.
Eğer patent dokümanı doğruysa, şirket Galaxy S9'un alt çerçevelerine küçük bir girinti inşa edecek ve buraya çok hızlı ve isabetli bir parmak izi okuyucusu koyacak. Girinti en iyi tasarım çözümümü bilmiyoruz ancak kullanıcıların beklentisi ekran altında bulunan bir parmak izi okuyucusu sahibi olmak gibi görünüyor. iPhone X'in sahip olduğu kamera girintisinin de hiç beğenilmediğini düşünürsek, Samsung'un farklı bir tasarım çözümü bulması gerekebilir.
Galaxy S9, Snapdragon 845 İşlemciye Sahip Olabilir
Galaxy S9'un da tıpkı Galaxy S8 gibi 5.8-inç Infinity Display ile sevk edilmesi bekleniyor, bununla beraber Galaxy S9+ ise 6.2-inç Infinity Display ile Galaxy S8+'ın izini süreceği tahmin ediliyor. İki cihazın da Snapdragon 845 işlemci ve 6GB RAM'e sahip olması bekleniyor.
Ali Ruhi Öztürk
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