Galaxy S9 Plus'a "En İyi Bağlı Cihaz" Ödülü!

Galaxy S9 Plus henüz piyasaya sürülmedi ancak şimdiden önemli bir ödül kazanmayı başardı!

  • Zeynel A. Öztürk
Galaxy S9 Plus'a "En İyi Bağlı Cihaz" Ödülü!

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