Galaxy S9 Plus'a "En İyi Bağlı Cihaz" Ödülü!
Galaxy S9 Plus henüz piyasaya sürülmedi ancak şimdiden önemli bir ödül kazanmayı başardı!
- Zeynel A. Öztürk
Galaxy S9 henüz piyasaya sürülmedi ancak ödülleri şimdiden toplamaya başladı. Global Mobile Awards (GLOMO Awards), bugün yaptığı duyuruyla Galaxy S9 Plus'a "En İyi Bağlı Cihaz" ödülünü verdi.
Samsung, Galaxy S9'un bu ödülü geliştirilen tasarımı, gelişmiş kamerası ve yüksek performansı sayesinde aldığını söylüyor. Firma, Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde farklı ürün ve hizmetleri için 30'un üzerinde ödül almıştı.
2018 Global Mobile Awards, Samsung'un bazı cihaz ve teknolojilerine de yer verdi. Güney Koreli firmanın ödeme hizmeti Samsung Pay, "Ödemelere Yönelik En İyi Mobil Yenilikçilik" ödülünü aldı.
Samsung'un ön sipariş almaya başladığı Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus, birçok bölgede 16 Mart'ta piyasaya sürülecek.
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