Galaxy S9 Plus'ı Geçen iPhone 8 Oldu!

Samsung'un yeni telefonlarından Galaxy S9 Plus, Apple'ın iPhone 8'inin gerisinde kaldı!

Galaxy S9 Plus'ı Geçen iPhone 8 Oldu!

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