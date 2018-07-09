Galaxy S9 Plus'ı Geçen iPhone 8 Oldu!
Samsung'un yeni telefonlarından Galaxy S9 Plus, Apple'ın iPhone 8'inin gerisinde kaldı!
Samsung Galaxy S9 Plus'ın satışları, Apple'ın yeni telefonlarından iPhone 8'in gerisinde kaldı.
Counterpoint Research verilerine göre iPhone X'ten de çok satan iPhone 8, yüzde 2,4'lük bir pazar payı elde etti ve Apple'ın Nisan'daki düşük satış rakamlarından kurtardı. Firmanın satışlardaki bu yükselişi Avrupa'daki "How to shoot on iPhone" reklam kampanyasına borçlu olduğu düşünülüyor. Mayısı temel alan verilere göre yeni iPhone'ların üçü de ilk beş sırada bulunuyor. iPhone X yüzde 2,3 ile üçüncü sırada, iPhone 8 Plus ise yüzde 2,1 ile beşinci sırada yer alıyor.
Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 satışları beklenenin biraz altında seyrettiğinden, bu sonuçlar şaşırtıcı değil. Galaxy S9 Plus'ın ikinci sıraya gerilediği ve yüzde 2,4 pazar payıyla iPhone 8'le aynı seviyede sattığı gözleniyor. Bununla birlikte bu sene satışa çıkacak olan Galaxy Note 9, Samsung'un telefon serisini güçlendirebilir. Samsung'un beklediği satış rakamlarına ulaşmamasının arkasına Galaxy S9'un büyük yenilikler sunmaması rol oynuyor ancak en önemli nedenlerinden birinin Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi Çinli üreticilerin eskisinden çok daha fazla satması olduğunu da söylemek gerekiyor.
Şurası artık kesin ki iPhone 8 ve Galaxy S9, batıda iyi satış verilerine ulaşsalar da Çinli firmalar, dünya çapındaki etkilerini giderek artırıyorlar.
Zeynel A. Öztürk
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