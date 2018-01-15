Galaxy S9 Plus'ın Çinli Kopyaları Yayılıyor
Yeni sızan bir "Galaxy S9 Plus" videosunda görünen telefonlar, Çinli üreticilerin çok seri davrandığını gösteriyor!
Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ile önümüzdeki ay Mobil Dünya Kongresi'nde tanışacağımız, Samsung tarafından doğrulanmıştı. Telefonun hangi ülkelerde ne zaman satışa sunulacağını da etkinlikte öğrenme fırsatını elde edeceğiz.
Bu gelişmeler yaşanırken kopya ürünlerin bir numaralı kaynaklarından Çin, Galaxy S9 Plus'ı kopyalamak için çoktan harekete geçti. Galaxy S9 Plus'ı andıran ancak gerçek olmayan bir telefonun videosunu yaklaşık iki hafta önce görmüştük. Şimdi ise karşımızda yeni bir çift Galaxy S9 Plus kopyası duruyor.
Videoda görünen telefonların gerçek Galaxy S9 Plus olmadıklarına dair birkaç güçlü işaret var. Öncelikle telefon fazlasıyla kalın ve ekran çerçevesi, Galaxy S9 Plus'tan beklemeyeceğimiz kadar geniş. Gereğinden fazla şişmanlamış olan güç düğmesi, şüphelerimizin haklı olduğunun bir göstergesi.
Bu Galaxy S9 Plus kopyalarını Çin'de Samsung'un amiral gemilerinden çok daha ucuza satın almak mümkün. Galaxy S9 ve S9 Plus'ın ise en az Galaxy S8 ikilisi kadar pahalı olması bekleniyor. Gerçeğinin yerini tutmasa da, kopya telefonları tercih eden ve bu telefonlarla gayet mutlu olan geniş bir kitle var.
Zeynel A. Öztürk
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