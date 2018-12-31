Galaxy S9 Plus'ın Güncellemesinde Pil Sorunu mu?
En azından bir kullanıcı, Android Pie güncellemesinden sonra pilinin çok hızlı tükendiğini söylüyor!
Galaxy S9 için hızla yayınlanan Android Pie güncellemesi, geçen birkaç gün içinde sorunsuz gibi görünüyordu. Ancak Sammobile'a göre bir pil sorunu, Samsung'un kalite kontrolünden kaçmış olabilir.
Sammobile, Galaxy S9 Plus'ın pilinin yüzde 10'dan saniyeler içerisinde yüzde 5'e gerilediğini söylüyor. Bu sırada telefon, arka plandaki pil tüketimiyle ilgili herhangi bir bilgi vermiyor. Arka planda bir uygulama yoğun bir biçimde çalışsa bile, pili bu kadar hızlı tüketmiyor. Dolayısıyla site, bu sorunun güncellemeyle ilgili bir sorun olduğunu düşünüyor.
Sorunun ne kadar yaygın olduğu ise henüz belli değil. Yaygın olduğunun anlaşılması için biraz daha beklemek gerekiyor.
Galaxy S9 veya Galaxy S9 Plus'ınızda benzer bir pil sorunu yaşadınız mı? Tecrübenizi bizlerle yorumlarda paylaşın.
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