"Galaxy S9 Plus'ın sensörü fazla aşağıda"
Galaxy S8'in parmak izi sensörünün garip konumu yüzünden hayıflananlar, Galaxy S9 Plus'ta daha da beter bir durumla karşı karşıya kalmış olabilir!
- Zeynel A. Öztürk
Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus, kullanıcılardan yükselen serzenişler üzerine konumunu değiştirdikleri parmak izi sensörleriyle karşımızdalar.
Galaxy S8, Note 8 gibi 2017'nin Samsung amiral gemileri, parmak izi sensörünü kameranın yanına yerleştiriyordu. Gerçek dünyada her şeyin yerini sürükle-bırak yöntemiyle değiştiremiyoruz - istediğimizin olması için 1 sene bekleyip, yeni bir telefon için bir miktar para harcamamız gerekebiliyor. Neyse ki Samsung, kullanıcılardan gelen homurdanmalara kulak verdi ve parmak izi sensörünü daha iyi bir yere yerleştirdi. Ancak bu da bazı kullanıcıları memnun etmemiş gibi görünüyor.
Galaxy S9 Plus Herkesi Memnun Edemedi
Aslında bazı kullanıcıları her şeyden çok çileden çıkaran düğme, Bixby düğmesi. Ancak parmak izi sensörü de listenin en tepelerinde. Özellikle Galaxy S9 Plus'ı kullananlar, parmak izi sensörünün gereğinden fazla aşağıda kaldığını düşünüyor. Galaxy S9 Plus'ta bulunan çift kamera, sensörün Galaxy S9'a kıyasla daha da aşağıda olması demek. Galaxy S9 Plus daha büyük bir telefon olduğundan kavraması daha zor ve parmak izi sensörünün konumu, bazı kullanıcılar için yeni bir sorun haline gelmiş gibi görünüyor.
Bunların yanında parmak izi sensöründe yapılan geliştirmeler de var. Örneğin eskiden parmağınızı kaydederken parmağınızı üç kez dikey hareket ettirmeniz, ardından yüzde 100'e ulaşana kadar tekrar tekrar dokunmanız isteniyordu. Şimdi ise parmağınızı üç dikey çekişle veya daha azıyla kaydedebiliyorsunuz. Parmağınızı yavaş hareket ettirirseniz, kaydı tek harette bile tamamlamanız mümkün.
Galaxy S9 ve S9 Plus'ın sensör konumu, sizce iyi mi? Düşüncenizi yorumlarda bizlerle paylaşın!
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