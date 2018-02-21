Galaxy S9 Plus'tan Rekor Hız Testi Sonuçları
Tanıtılmasına günler kalan Galaxy S9 ikilisinin Plus modeli, sızan hız testi raporunda yeni rekorlara imza attı!
- Zeynel A. Öztürk
Galaxy S9 Plus'a ait olduğu ileri sürülen yeni bir hız testi raporu, birkaç gün önce ortaya çıkan hız testi sonucundan da etkileyici.
Telefoonabonnement'in paylaştığı Geekbench 4 sonuçları, cihazın tek çekirdekte 3.773 puan, çok çekirdekte ise 9.024 puan aldığını gösteriyor. Bu sonuçlar, telefonun Exynos 9810 işlemcili modeline ait. Bu işlemcinin ABD dışındaki çoğu bölgede kullanılacak işlemci olacağına inanılıyor.
Galaxy S9'un tek çekirdekte 3.648 puan, çoklu çekirdekte ise 8.894 puan aldığını görmüştük. Aradaki bu küçük farkın nedeni, Galaxy S9 Plus'ın 6GB RAM ile gelmesi olabilir. Standart Galaxy S9'un RAM miktarı ise 4GB idi. Yine de bu puanlar oldukça yüksek - ABD'de satılması beklenen Snapdragon 845'li modelden alınabilecek performansa göre çok daha yüksek.
Henüz Geekbench'te görünmese de Sammobile'ın test ettiği Snapdragon 845'li bir referans telefon, tek çekirdekte 2.465, çoklu çekirdekte 8.427 puan almıştı.
Exynos ile Snapdragon'la yapılan hız testlerinin farklı sonuçlar vermesi şaşırtıcı değil çünkü Exynos yonga setlerinin Qualcomm Snapdragon'lara göre genellikle daha iyi sonuçlar verdiğini biliyoruz. Gerçek hayatta ise ikisi arasındaki farkı hissetmek mümkün olmayabilir.
Tüm bu sayılardan tek bir sonuç çıkarabiliriz: Samsung'un yeni amiral gemileri, çok güçlü olacak ve Exynos yongalı model, en hızlısı olacak.
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