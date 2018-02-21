Galaxy S9 Plus'tan Rekor Hız Testi Sonuçları

Tanıtılmasına günler kalan Galaxy S9 ikilisinin Plus modeli, sızan hız testi raporunda yeni rekorlara imza attı!

  • Zeynel A. Öztürk
Galaxy S9 Plus'tan Rekor Hız Testi Sonuçları

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