Galaxy S9, Samsung'un Evinde Hüsran Yaşıyor!
Yeni bir rapora göre Samsung Galaxy S9, kendi evinde büyük bir hüsran yaşıyor!
Samsung, Galaxy S9 satışlarının Galaxy S8'i geçmesini bekliyor ama görünüşe bakılırsa telefon, kendi ana vatanı Güney Kore'de epey zorlanıyor. Ülkeden gelen yeni bir rapora göre Güney Kore'deki Galaxy S9 satışları önceki cihaza göre düşük seviyelerde. Rapor, ET News tarafından edinilen endüstri verilerine dayanıyor.
Güney Kore'nin üç en büyük mobil operatörü, SK Telecom, LG Uplus ve KT'nin sunduğu verilere göre Galaxy S9, son iki ayda 707.000'den fazla satmış. Samsung, cihazı Mart ayında piyasaya çıkarmıştı. Bu sayının, ülkede bir Galaxy S cep telefonu için bugüne kadar en düşük sayı olduğu söyleniyor.
Galaxy S8'in aynı sürede 1 milyon satmış olduğunu düşününce, bu büyük bir düşüş. Ayrıca Galaxy S9 satışlarının Nisan ayında, Mart ayındakinin yarısına indiği söyleniyor.
Güney Kore'de Galaxy S9'un zorlandığını ilk kez duymuyoruz. Görünüşe bakılırsa ülkedeki kullanıcılar, telefon Galaxy S8'e göre çok üstün bir özellik sunmadığı için yükseltme ihtiyacı duymuyorlar.
Bunun yanında, Samsung belki Apple'ın iPhone X'inin de pek başarılı olmadığına bakarak kendini teselli edebilir. Haberlere göre ülkede, Apple'ın amiral gemisi telefonu da rekor düşük oranlara satıyor.
H. Hüseyin Öztürk
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