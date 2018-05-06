Galaxy S9, Samsung'un Evinde Hüsran Yaşıyor!

Yeni bir rapora göre Samsung Galaxy S9, kendi evinde büyük bir hüsran yaşıyor!

Galaxy S9, Güney Kore'de az satıyor!

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