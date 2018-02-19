Galaxy S9 Tamamen Sızdı!
Tanıtımına birkaç gün kalan Galaxy S9, yeni bir renk seçeneğiyle birlikte iyice sızdı!
- Zeynel A. Öztürk
Galaxy S9'un resmi tanıtımına bir haftadan kısa bir süre kaldı. Telefon hakkında birçok şeyi artık biliyoruz ve cihazın neredeyse sızacak bir şeyi kalmadı. Yeni gelen sızıntı, bildiğimiz teknik özellikleri tekrarlarken, birkaç Galaxy S9 ve S9 Plus görüntüsünü de önümüze bıraktı.
Galaxy S9'un tasarımı, beklediğimiz gibi Galaxy S8'e oldukça benziyor. Ekran çerçevesinin alt bölümünün önemli ölçüde küçüldüğünü, kameranın altındaki parmak izi sensörünün kaydırıldığını görüyoruz. Görüntülerde yeni "Lilac Purple" renk seçeneğini de görebiliyoruz.
Sızıntı, yeni amiral gemilerinin en önemli özelliğinin kamera olacağını yineliyor. Sızıntıya göre Galaxy S9+ çift kamerayla geliyor ve iki modelde de f/1,5 ve f/2,4 değişken diyafram bulunuyor. Bu, düşük ışıkta daha yüksek bir performans demek.
Galaxy S9'la birlikte Samsung, stereo hoparlörleri amiral gemisi cihazlarına taşıyacak. AKG'nin ürettiği hoparlörler, alt hoparlör ve hoparlör yerine geçen kulaklık bölümünü kullanarak sarmal ses sunacak.
Galaxy S9 ve S9+, 25 Şubat'ta ön siparişe açılacak. Dağıtım ise 8 Mart'ta başlayacak.
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