Galaxy S9 ve S9 Plus'ın Ön Yüzleri Sızdı

Ünlü Twitter teknoloji sızıntıları kaynağı Evan Blass, Galaxy S9 ve S9 Plus'ın ön yüzlerine ait görselleri paylaştı...

Galaxy S9 ve S9 Plus'ın Ön Yüzleri Sızdı

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