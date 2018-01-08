Galaxy S9 ve S9+'dan RAM ve Depolama Sızıntıları

Samsung'un bir sonraki amiral gemileri, hangi RAM ve depolama seçeneklerine sahip olacak? İşte son söylentiler!

Galaxy S9 ve S9+'dan RAM ve Depolama Sızıntıları

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyun Bilgisayarı nasıl alınır?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
"Merhaba Umut" Dünyaya Örnek Olmaya Devam Ediyor
Linus Torvalds, Intel'i yerden yere vurdu!
Sony Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra ve L2 tanıtıldı!
HP'den yeni Spectre x360 15 ve fazlası
Dünyanın en ünlü programcıları

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir