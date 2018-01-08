Galaxy S9 ve S9+'dan RAM ve Depolama Sızıntıları
Samsung'un bir sonraki amiral gemileri, hangi RAM ve depolama seçeneklerine sahip olacak? İşte son söylentiler!
Samsung, Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ın ne zaman duyuracağını henüz doğrulamadı. Bu duyuru gerçekleşene kadar söylentiler ve sızıntıları takip etmeye devam ediyoruz. Çin'den gelen yeni bir söylenti, Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ın depolama ve RAM varyasyonlarını ortaya çıkarmış olabilir.
Söylentiye göre, Samsung Galaxy S9'un iki türevi piyasaya sürülecek. Müşteriler, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı ile 4GB RAM ve 128GB depolama alanlarından birini seçebilecek.
Galaxy S9 + ise üç farklı seçeneğe sahip olabilir. Bunların 64GB, 128GB ve 256GB depolama alanı ile 6GB RAM olduğu söyleniyor. Ayrıca, Galaxy S9 + 'ın 6GB RAM ve 512GB dahili depolama varyantı bile olacak, ancak yalnızca belirli pazarlarda sunulabileceği ve bunun da sınırlı miktarda olacağı iddia ediliyor.
Bu bilgiler doğruysa, ikili kamera sisteminin bu iki cihaz arasındaki tek fark olmayacağını gösteriyor. Galaxy S9 + ayrıca küçük kardeşlerine kıyasla daha fazla RAM'e sahip olacak.
Ali Ruhi Öztürk
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