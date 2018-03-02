Galaxy S9, Yatay Yönü Doğal Olarak Destekliyor
Galaxy S9, belki de çok daha önce sunulması gereken bu işlevleri artık sunuyor!
- Zeynel A. Öztürk
Galaxy S9'un en önemli yeniliklerini Samsung'un dünkü tanıtımında görmüş ve ön incelememizde sizlere göstermiştik. Bu sırada telefondaki küçük ancak kullanımı kolaylaştıran bir değişikliği sizlerle paylaşmak istedik.
Samsung'un da belirttiği üzere Galaxy S9'un giriş ekranı, yatay yönü doğal olarak destekliyor. Bu sayede telefonun yönünü her defasında değiştirmeye gerek kalmadan, çoklu görev işlevlerinden faydalanabiliyorsunuz. İki farklı modu kullanan uygulamalarda telefonu çevirmenize gerek kalmıyor.
Buna ilave olarak uyarı arayüzünde yapılan geliştirmeler sayesinde video izlerken videoyu durdurmadan mesajlara cevap yazabiliyorsunuz.
Bu işlevlerin daha önce sunulmamış olması şaşırtıcı, ancak Samsung'un eksikleri Galaxy S9 ve S9+ ile telafi etmesinden yakınmayacağız.
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