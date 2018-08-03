Galaxy S9 yeterli satışa ulaşamadı
Samsung'un gelir raporuna göre Galaxy S9, istenilen satış miktarına ulaşamadı.
Samsung Electronics'in çeyreklik kazançları açıklandı. Samsung, 58.4 trilyon won (52.1 milyar $) satışla 14.87 trilyon won (13.3 milyar $) kar elde ederken, gelir ise yıl bazında %4 düşüş gösterdi.
Samsung'un söylediğine göre, gelirdeki düşüşün ana sebebi olarak "akıllı telefonların ve ekran panellerinin daha sakin satışları" gösterilebilir. Şirketin bu yıl sunduğu en önemli telefonu olan Galaxy S9, bir önceki çeyrek sonunda satışa çıkmıştı, ancak Samsung telefonun performansını "yavaş" olarak tanımlıyor. Analistler bu ayın başlarında, 2012 yılındaki Galaxy S3'ten beri en az satan Galaxy S üst seviye telefonu olacağını tahmin etmişlerdi.
Samsung'un ekran iş alanında ise, iPhone X gibi ürünlerde görülen esnek OLED paneller için "zayıf talep" ve hem fiyat hem de miktar olarak azalan LCD dağıtımları ile zorlu bir çeyrek yaşandı. Firma, OLED talebinin yılın ikinci yarısında tekrar artmasını bekliyor ve Apple'ın iki yeni OLED iPhone modelini piyasaya sürme planı da büyük olasılıkla bu konuda yardımcı olacaktır.
Öne çıkan başarıların arasında ise Dünya Kupası sayesinde güçlü üst seviye model satışları yaşayan TV bölümünü yer alırken, Samsung'un en büyük kâr getiricisi bir kez daha yarıiletken bölümü oldu. NAND flash bellek talebi ve DRAM çipleri için talep yakın zamanda kaybolacağı benzemiyor. Ayrıca Samsung, çift kameralı akıllı telefonlardaki çipleri kullanan Çinli şirketler sayesinde görüntü sensörü iş alanının da büyüdüğünü belirtiyor.
Levent Öztürk
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