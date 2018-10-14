Galaxy S9'a Galaxy Note 9 Özelliği Geliyor!
Android Pie güncellemesi, Samsung Galaxy Note 9'un zaten sahip olduğu bu özelliği Galaxy S9'a taşıyacak!
Galaxy Note 9'un "Sahne Optimizasyonu" işlevi, yeni bir keşfe bakılırsa yakında Galaxy S9'a ulaşacak. Bu iddianın sebebi, Galaxy S9'un Android Pie firmware'inde yapılan keşif.
Orijinal adıyla "Scene Optimizer", renk ayarlarını otomatik olarak yaparak fotoğraftaki bazı öznelerin ve sahnelerin daha canlı görünmesini sağlıyor. Aynı işlev, Galaxy A7 2018'de işlev bulunuyor. Pie güncellemesinin çıkmasıyla birlikte Samsung'un amiral gemisi Galaxy S9 da bu yeni yeteneğe kavuşmuş olacak.
Galaxy S9, yeni Scene Optimizer işlevini ayrı bir kamera modu olarak alacak, yani işlev Galaxy A7'deki gibi çalışacak. İşlev, Galaxy Note 9'da kamera ayarlarındaki bir seçenek olarak bulunuyor ve açılıp kapatılabiliyor.
Galaxy Note 9'dan geçen günlerde sızan bir Pie yapısı, Samsung Experience 10 arayüzünü bir kez daha görmemizi sağlamıştı. Bu güncellemenin Ocak 2019'da dağıtılmaya başlanacağı söyleniyor ancak henüz kesin bir açıklama yapılmadı.
Zeynel A. Öztürk
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