Galaxy S9'a Galaxy Note 9 Özelliği Geliyor!

Android Pie güncellemesi, Samsung Galaxy Note 9'un zaten sahip olduğu bu özelliği Galaxy S9'a taşıyacak!

Galaxy S9'a Galaxy Note 9 Özelliği Geliyor!

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Haydi, Güney Kore'ye gidiyoruz!

Oyuncular buraya!

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