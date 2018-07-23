Galaxy S9'a Yeni Yetenek Geldi
Samsung Galaxy S9, gelen son güncelleme ile birlikte yeni bir özellik daha kazandı!
Samsung, Galaxy S9 amiral gemisini piyasaya sürdüğü günden beri birkaç yazılım güncellemesi yayınladı. Gelen yeniliklerin arasında en çok göze çarpan Haziran ayının FM radyo desteği olmuştu. Şirket bu ay ise kamera uygulamasına bazı yenilikler getirerek yeni yavaş çekim video kaydı modunu ekledi.
Reddit kullanıcıları tarafından fark edilen güncelleme 0.4 saniyede 480fps'lik 720p kayıt yapabiliyor, bu da 12 saniyelik yavaş çekim bir video anlamına geliyor. Galaxy S9 daha önce 0.2 saniyede 920fps çekim yapabilen ilk telefon olmuştu, şimdi gelen güncelleme ile daha az yavaş çekim videosu kaydetme seçeneğine sahip olacağız.
Bu güncelleme ile gelen küçük bir detay daha var. Artık 960fps'de kaydetmek mümkün olmayacak ama bunun yerine yeni bir mod bulunuyor. Otomatik modda kamera ani hareketi algılıyor ve otomatik olarak çekim ve kadrajlama yapabiliyor.
Güncellemenin yakında tüm Galaxy S9 varyasyonlarına gelmesi bekleniyor. 9 Ağustos'ta gelmesi beklenen Galaxy Note 9 ise bu özellikle birlikte kutusundan çıkabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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