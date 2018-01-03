Galaxy S9'dan şüpheli bir sızıntı!

Samsung'un 2018 amiral gemisi Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus, bu kez arka yüzünü gösterdi!

Galaxy S9'dan şüpheli bir sızıntı!

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