Galaxy S9'dan şüpheli bir sızıntı!
Samsung'un 2018 amiral gemisi Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus, bu kez arka yüzünü gösterdi!
Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'a ait sayısız çizim gördük; son olarak bir ön yüz fotoğrafıyla karşılaşmıştık. Şimdi ise Galaxy S9 ve S9 Plus'a ait şüpheli bir fotoğraf ortaya çıktı.
Yeni sızıntıda önceki sızıntılarda görmediğimiz yeni bir şey görmüyoruz. Bununla birlikte fotoğrafta bazı tutarsızlıklar var. Örneğin Galaxy S9'un arkasındaki Samsung logosu biraz küçük ve cihazların üzerindeki yansımalar, aşırı gerçekçi görünüyor.
Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ın birbirine benzer teknik özelliklerle gelmesi bekleniyor. İki cihazı birbirinden farklı yapan tek şey ise kamera olacak gibi görünüyor. Galaxy S9'un arka yüzünde tek kamera sunması beklenirken Galaxy S9 Plus'ta dikey olarak sıralanmış çift kameraya yer verileceğine inanılıyor.
Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ın Şubat'taki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın