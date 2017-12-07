Galaxy S9'dan Sürpriz Beklemeyin
Galaxy S9 erken mi gelecek, her zamanki gibi mi gelecek? Yeni bilgi, "fazla heveslenmeyin" diyor...
Galaxy S9'un beklediğimizden erken tanıtılabileceğini geçtiğimiz günlerde birkaç kez duyduk. Bu dedikodulara göre Galaxy S9, Ocak'taki CES 2018'de Samsung tarafından gösterilecekti. Ancak yeni ortaya çıkan bir bilgi, böyle olmayacağını söylüyor.
The Korea Herald'a konuşan bir Samsung yetkilisi, Galaxy S9'un CES'te tanıtılma ihtimalinin "düşük" olduğunu söyledi. Yetkilinin sözleri bir kesinlik taşımadığından Samsung'un henüz tanıtım tarihini kararlaştırmadığı sonucuna varabiliriz. Yine de Galaxy S9'un CES'te tanıtılmaması şaşırtıcı olmayacaktır çünkü CES tam anlamıyla telefonlara odaklanan bir etkinlik değil.
Galaxy S9'u CES'te bizler görmesek bile Samsung, onu perde arkasında mobil hizmet sağlayıcılarının yöneticilerine gösterebilir. Bugüne kadarki dedikoduların nedeni de muhtemelen buydu.
Galaxy S8, bu sene Mart'ın sonlarında tanıtılmıştı. Samsung herhangi bir ipucu vermese de Galaxy S9, önümüzdeki sene Mart'ın sonuna doğru tanıtılabilir. CES 2018'de ise Samsung'un farklı bir telefonuyla karşılaşabiliriz. Örneğin katlanabilen Galaxy X, kendini ilk kez CES'te gösterebilir.
Zeynel A. Öztürk
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