Galaxy S9'dan Yeni Resmi Kılıf Sızıntısı!
Galaxy S9'un resmi kılıfları, tanıtıma günler kala sızmaya devam ediyor!
Samsung'un geçtiğimiz sene boyunca üzerinde çalıştığı telefonla tanışmamıza çok az kaldı. Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ın 25 Şubat Pazar günü tanıtılması bekleniyor ve her zaman olduğu gibi etkinlikten gelen haberleri hemen sizlerle paylaşacağız.
Bu esnada yeni sızan Galaxy S9 kılıflarına bakmamızda herhalde sakınca yok. Almanca web sitesi WinFuture'ın eline geçen Galaxy S9 kılıfları, amiral gemilerinde daha önce görmediğimiz "Hyperknit" ve "Protective Standing Cover"ı içeriyor.
Hyperknit, spor kıyafetlerinde kullanılan dokuma kumaşa benzer bir yüzeye sahip. Protective Standing Cover ise şu an Galaxy Note 8 için zaten sunuluyor ancak küçük telefonlara da geliyor ve ek koruma sağlıyor.
Bu iki yeni kılıfın yanında her zaman görmeye alıştığımız kılıflar, bir Clear View Standing Cover ve bir LED View Cover yer alıyor. Clear View Standing Cover telefonunuzu bir alarmlı saat gibi kullanmanıza izin verirken LED View Cover'ın üzerinde bir LED ekran var.
Bir başka deyişle telefonunuz için her zevke uygun kılıfı Samsung'un resmi kılıfları arasında bulabileceksiniz. Üçüncü parti kılıfların çok yakında piyasayı saracağından da emin olabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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