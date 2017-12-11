Galaxy S9+'ta Var; Galaxy S9'da Yok!
Eğer bu iddia doğruysa, Galasy S9 ve S9+ arasında çok büyük bir donanımsal fark olacak. Ama Samsung, bu farkı kapatmanın bir yolunu bulmuş olabilir!
Yakın zamanda ortaya çıkan bir iddiaya göre çift kamera düzeni, sadece Galaxy S9+'a has olabilir ve normal Galaxy S9'un arkasında yalnızca tek kamera görebiliriz. Eğer bu doğruysa, şimdiye kadar yeni bir amiral gemisinin küçük modelinde yalnızca ekranı ve bataryayı küçülten ve diğer tüm özellikleri aynı tutan Samsung'tan alışılmışın dışında bir davranış görmüş olacağız.
Samsung'un normal S9'u tek arka kameraya sınırlamak isteme ihtimalinin arkasında ne gibi sebepler olabileceği (maliyeti düşürme, büyük batarya için yer açma, ve/veya daha az kenarlı bir ekran gibi) bilinmese de, çift arka kameranın yerini biraz olsun tutabilecek bir özellikten de bahsediliyor. Ama bu özellik, insanın aklına ilk gelecek olan Live Focus fotoğraflarını taklit eden bir yazılım modu değil; geniş bir diyafram açıklığı...
Samsung'un Çin'deki yeni kapaklı amiral gemisi telefonu açıklamasını duyduysanız, muhtemelen cihazın önemli özelliklerinden birinin f/1.5 diyafram açıklığı olduğunu biliyorsunuzdur. Bir akıllı telefonda gördüğümüz en büyük (veya geniş) diyafram açıklığı f/1.6 ile LG V30'da bulunuyor ve kameralardan anlayan kişilerin bildiği üzere, diyafram açıklığı ne kadar genişse, bokeh efekti o kadar fazla oluyor. Daha basit bir ifade ile, diyafram açıklığı ne kadar genişse, fotoğrafı çekilen nesnenin arka planında daha fazla bulanıklık (ve daha fazla parlaklık) oluyor.
İşte, Samsung'un kapaklı telefonunda gördüğümüz diyafram açıklığından ve hatta V30'dan bile daha iddialı bir açıklık, çift kamera ihtiyacını biraz olsun giderebilir. Ve eğer Samsung gerçekten "standart" S9'a çift kamera kullanmayacaksa, bu iddianın da gerçek olma ihtimali bir hayli fazla.
Tabi tüm bunlar firmanın Galaxy S9'da bu kadar geniş bir diyafram açıklığına sahip bir kamera kullanıp kullanmayacağına bağlı. Unutulmaması gereken hepsinin söylenti olduğu, S9'un çift kameraya sahip olma ihtimalinin halen bulunduğu.
H. Hüseyin Öztürk
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