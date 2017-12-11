Galaxy S9+'ta Var; Galaxy S9'da Yok!

Eğer bu iddia doğruysa, Galasy S9 ve S9+ arasında çok büyük bir donanımsal fark olacak. Ama Samsung, bu farkı kapatmanın bir yolunu bulmuş olabilir!

Galaxy S9+'ta var; Galaxy S9'da yok!

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