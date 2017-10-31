Galaxy S9'un Arka Yüzü Değişebilir

Yeni ipuçlarına göre Samsung, Galaxy S9'un arka yüz tasarımını baştan aşağı yenileyebilir!

Galaxy S9'un Arka Yüzü Değişebilir

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