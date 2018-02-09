Galaxy S9'un Dex Pad'i Göründü!

Galaxy S9 ile beraber geleceğine inanılan, Galaxy S8'in Dex'inden oldukça farklı görünen Dex Pad sızdı!

Galaxy S9'un Dex Pad'i Göründü!

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