Galaxy S9'un Dex Pad'i Göründü!
Galaxy S9 ile beraber geleceğine inanılan, Galaxy S8'in Dex'inden oldukça farklı görünen Dex Pad sızdı!
Galaxy S9'un CES 2018'de tanıtılacağına dair ilk iddialar ortaya çıktığında telefonun yeni DeX istasyonuyla birlikte geleceği ileri sürülmüştü.
Galaxy S9 CES'te tanıtılmadı ancak DeX'le ilgili iddia doğru olabilir. Ünlü sızıntı hesabı Evan Blass (evleaks), "DeX Pad" adlı cihazın görüntülerini Twitter hesabında paylaştı. Cihaz, önceki raporların da söylediği gibi düz bir istasyon ve Galaxy S8'in DeX'ine pek benzemiyor.
Cihazın üzerinde iki USB-C bağlantısı, iki USB portu ve bir HDMI portu bulunuyor. Çizimde Galaxy S9'un bir kulaklık girişine sahip olduğunu da görebiliyoruz. Telefonu istasyona bağlarken sırt üstü yerleştiriyorsunuz çünkü DeX'e bağlı Galaxy S8 veya S9'unuz (iddiaya göre geriye uyumluluk sunuyor), bir touchpad'e veya sanal klavyeye dönüşüyor.
Hatırlarsanız önceki Samsung DeX, bir ekran, klavye ve fare bulmanız şartıyla Galaxy S8'i bir masaüstü PC'ye dönüştürebiliyordu. Bu yeni istasyon, muhtemelen fare ve klavye olmadan da aynı işlevi görebilecek.
Galaxy S9 ve DeX hakkında daha fazla detayı 25 Şubat'taki Unpacked etkinliğinde öğrenme şansımız olacak.
Zeynel A. Öztürk
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