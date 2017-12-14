Galaxy S9'un "Dikey Kamera Düzeni" Göründü
Galaxy S9'un "farklı" kamera düzenini gösteren bir çizim, internette ortaya çıktı!
Samsung'un gelecek senenin amiral gemileri Galaxy S9 ve S9 Plus için çalıştığını biliyoruz. İlk raporlar telefonların her zamankinden daha erken, Ocak'ta tanıtılabileceğini söylese de Samsung, telefonları erken tanıtmak gibi bir planının olmadığını söylemişti. Şimdi ise karşımızda SamsungMobile.News twitter hesabının sızdırdığı "basın görselleri" var.
Yukarıda gördüğünüz çizimlerin Galaxy S9'a ait olduğu iddia ediliyor. Cihazın arka kamerayı ve kalp ritmi izleyicisini daha önce görmediğimiz bir şekilde dizdiğini görüyoruz.
Samsung Galaxy S9'un 5,8 inç QHD+ Super AMOLED ekran, 4GB veya 6GB RAM, 64GB veya 128GB dahili depolamayla gelmesi bekleniyor. Cihazın diğer özellikleri arasında 12 megapiksel f/2,4 kamera, 8 megapiksel ön kamera, iris tarayıcısı, parmak izi tarayıcısı, 3.100mAh pil ve Quick Charge 2.0 desteği var. Biraz daha büyük olan Galaxy S9 Plus'ın ise 6,2 inç ekran ve 3.600mAh pil ile gelmesi bekleniyor.
Amerika'da Snapdragon 845 işlemciyi kullanacak olan cihazlar, dünyanın geri kalanında Samsung'un Exynos 9810 işlemcisini kullanacak. Galaxy S9 ve S9 Plus'ın Mart ayında gelmesi bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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