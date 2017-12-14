Galaxy S9'un "Dikey Kamera Düzeni" Göründü

Galaxy S9'un "farklı" kamera düzenini gösteren bir çizim, internette ortaya çıktı!

Galaxy S9'un "Dikey Kamera Düzeni" Göründü

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Galaxy S9'un "Dikey Kamera Düzeni" Göründü

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