Galaxy S9'un Merkezinde Yapay Zeka Olacak!
Samsung, Galaxy S9 hakkında yaptığı bu sürpriz açıklamayla, yeni amiral gemisinin merkezine yapay zekayı koyacağını gösterdi...
Yapay zeka yeni amiral gemisi telefonların vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Büyük şirketler yapay zekaya gereken gücü sağlamak için telefonlarına donanımsal eklentiler yapıyor. Huawei yakın zamanda yapay zeka için yeni telefonunun işlemcisine Sinirsel İşlem Ünitesi entegre etti. Yapay zekanın, Samsung'un gelecek amiral gemisi için de başrol oynaması bekleniyor.
Çin'de gerçekleşen Bixby Voice açılış etkinliğinde Galaxy S9 arabiriminin adı Galaxy Ai UX'e dönüştü ve gelecek telefon için gelişmiş yapay zekaya işaret etti. Eğer bu ipucuna bakılırsa Samsung, Galaxy S9'un temel satış noktasını yapay zeka olarak planlıyor olabilir. Bazı söylentiler Galaxy S9'un kendi sinirsel ağ motoruna bile sahip olabileceğine işaret ediyor. Samsung'un Çin'de kurulu bir AI teknolojisi olan DeePhi Tech'e yatırım yaptığı düşünülüyor. Şirket, Eylül ayında İngiltere merkezli AI şirketi Graphcore'a 30 milyon dolarlık yatırım yaptı. Bu yatırımlar, telefonda yapay zeka yeteneklerini geliştiren bir donanıma işaret ediyor.
Şirket, Galaxy S9'da yüz tanıma özelliğini geliştiren yüz algılama kamerası için sinir ağı motorunu kullanabilir. Ayrı bir yapay zeka işlemcisine sahip olmak, ana işlemciyi her şeyi halletmek için serbest bırakacaktır. Bu sayede veriler yerel olarak işlenebilir ve bulut teknolojisine bağlı olmadan, elinizdeki cihaz ile yapay zekanın gücüne sahip olabilirsiniz...
Ali Ruhi Öztürk
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