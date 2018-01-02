Galaxy S9'un ön paneli sızdı!

Galaxy S9'un belki de son halinden ipucu bir parça, internette kendini gösterdi!

Galaxy S9'un ön paneli sızdı!
Samsung Galaxy S8

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