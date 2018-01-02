Galaxy S9'un ön paneli sızdı!
Galaxy S9'un belki de son halinden ipucu bir parça, internette kendini gösterdi!
Samsung'un henüz resmiyet kazanmayan bir sonraki amiral gemisi Galaxy S9, ipuçlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Bu kez telefonun ön yüzü ortaya çıktı.
Sızan görüntü eğer gerçekse Galaxy S9'un Galaxy S8'e çok benzediğini rahatça söyleyebiliriz. Galaxy S9'un ekran çerçevesinin sadece biraz daha ince olduğunu, ekranın köşelerinin her zamanki gibi yuvarlak olduğunu görüyoruz. Galaxy S9'un güç düğmesinin arka yüzde, ses açma ve kısma düğmelerinin Bixby düğmesiyle birlikte sol tarafta yer alması bekleniyor. Telefonun arka yüzünde ise büyük ihtimalle tek kamera yer alacak. Çift kameranın Galaxy S9 Plus'a özel olacağına inanılıyor.
Samsung'un yeni Exynos işlemcisini taşıması beklenen Galaxy S9, 4GB veya 6GB RAM ile gelecek. Kamerasının ise f/1,6 diyaframa sahip olma ihtimali var. Cihazın Android'in son sürümü Android Oreo'yla gelmesine kesin gözle bakılıyor.
Zeynel A. Öztürk
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