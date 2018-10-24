Galaxy S9'un Pie Betası Şimdiden Sızdı
Galaxy S9'un beklenen Android Pie beta programı henüz başlamadı ancak bir beta yapısı, şimdiden internete sızdı!
Galaxy S9'un Android Pie güncellemesi, internete sızan yapı sayesinde önemli ipuçları verdi. Telefon için beta programının şu sıralar açıklanması bekleniyordu, ancak sızıntıyla beta yapı daha önce gelmiş oldu.
Android Pie güncellemesiyle Samsung'un sistem çapında bir gece teması sunacağı anlaşılıyor. Alpha yapısında üstte siyah arka plan üzerinde dizili beyaz kartlar pek hoş görünmüyordu. Neyse ki beta sürümde renkler değiştirilmiş ve şimdi siyah arka plan üzerinde gri renkte kartlar gösteriliyor. Önceki yapılarda düzgün çalışmayan parmak hareketleri de beta sürümünde onarılmış. Bu sayede bir ayarı etkinleştirerek gezinti çubuğunu saklayabiliyor ve uygulamaların tüm ekranı kaplamasını sağlayabiliyorsunuz.
Galaxy S9'un Galaxy Note 9'daki Scene Optimizer ve Flaw Detection işlevlerini de alacağı söyleniyor. Bu kamera işlevleri, fotoğrafları yapay zeka yardımıyla cihaz üzerinde geliştiriyor. Son olarak uygulama simgelerinin de elden geçirildiğini görüyoruz.
Android 9 Pie programının Galaxy S9 için ne zaman başlayacağı Samsung tarafından henüz açıklanmadı.
Zeynel A. Öztürk
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