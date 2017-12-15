Galaxy S9'un "Son Tasarımını" Gösteren Çizim
Galaxy S9'un yeni hazırlanan çizimleri, telefonun son halini bizlere gösteriyor olabilir!
Galaxy S9'a ait olduğu iddia edilen çizimlerle daha birkaç gün önce karşılaşmıştık. Şimdi ise ünlü sızıntı hesaplarından @OnLeaks, 91mobiles ile bir araya gelerek Galaxy S9'un 360 derecelik bir çizimini oluşturdu.
Galaxy S8'e kıyasla biraz daha sade bir tasarım sunan CAD tabanlı çizimler, şimdiye kadar sızan çizimlere benzer bir görüntüye sahip. Buna parmak izi tarayıcısının yeni konumu da dahil. Çizimde telefonun arka yüzünde sadece bir kamera görüyoruz. Buradan çift kameranın Galaxy Note serisine saklandığı anlamı çıkabilir. Çizime göre Galaxy S9'un ekran boyutu 5,65 inç.
3,5 milimetrelik kulaklık girişinin telefonun altındaki yerini koruduğunu görüyoruz. Cihazın sol kenarındaki Bixby düğmesi de yerli yerinde duruyor ve Samsung'un Bixby'ye sadık kaldığını gösteriyor. Yani, en azından bu çizimde...
Çizimi yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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