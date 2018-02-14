Galaxy S9'un Yanında Bu da Tanıtılabilir!
Galaxy S9'la birlikte gelebilecek kablosuz şarj yüzeyi hakknıda bilgiler, internete sızdı!
Yeni gelen sızıntı, Samsung Galaxy S9'la birlikte tanıtılabilecek, hatta Galaxy S9'la birlikte gelebilecek kablosuz şarj cihazını ortaya çıkardı.
Sızıntı, EP-N5100 adlı bir kablosuz şarj cihazının kullanıcı kılavuzu sayesinde yaşandı. Kılavuz, şarj yüzeyinin bir çift şarj bobinine sahip olduğunu ve hızlı şarjı desteklediğini söylüyor. Hızlı şarj değerleri, 9V/1.67A, 9V/2A ve 12V/2.1A olarak sıralanıyor. Şarj yüzeyinin Qi kablosuz şarj standardını kullandığı söyleniyor.
Çift pinli bağlantıya sahip olduğu söylenen cihazın üzerinde güç almasını sağlayan bir USB Type C portu, şarj sırasında oluşan ısıyı dağıtan bir fan ve ön yüzde bir uyarı ışığı bulunuyor.
Galaxy S9 hakkında şimdiye kadarki tüm sızıntılara bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Samsung, yeni Galaxy S amiral gemilerini 25 Şubat'ta, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacak.
Zeynel A. Öztürk
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