Galaxy S9'un Yanında Bu da Tanıtılabilir!

Galaxy S9'la birlikte gelebilecek kablosuz şarj yüzeyi hakknıda bilgiler, internete sızdı!

Galaxy S9'un Yanında Bu da Tanıtılabilir!

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