Galaxy S9'un Yeni Exynos İşlemcisi İlk Olacak!

Samsung'un gelecek sene amiral gemisi telefonlarında kullanabileceği Exynos işlemci, bir ilk olacak!

Galaxy S9'un Yeni Exynos İşlemcisi Ortaya Çıkıyor

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