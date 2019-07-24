Galaxy Space, Samsung'un Yeni 2-in-1'i mi?
Bazı teknik özellikleri sızan Galaxy Space, Samsung'un bir sonraki 2-in-1 laptopu olabilir!
Samsung'un yeni bir Windows'lu laptopu yolda. En azından sızan bir Geekbench raporu, böyle söylüyor.
Geekbench'teki bilgiliere Galaxy Space, Windows 10 ile çalışıyor ve 8 çekirdekli 2,84GHz işlemciye, 8GB RAM'e sahip. Raporun sunduğu özellikler bundan ibaret, bu yüzden cihazın geri kalanını tahmin etmeye çalışmaktan başka çaremiz yok.
Windows Latest tarafından söylendiği gibi, cihazın tek çekirdek ve çok çekirdek puanları, Samsung Galaxy Book 2'nin puanlarına oldukça benziyor. Bu cihaz, Qualcomm Snapdragon 850 ile çalışan bir 2-in-1 notebook idi. Yani benzer bir cihazla karşı karşıya olabiliriz.
Şimdilik her şey dedikodudan ibaret olduğundan beklemekte fayda var. Windows Latest, sızan cihazın bir Windows Mixed Reailty başlığı bile olabileceğini söylüyor. Sonuçta raporda ekran boyutuyla ilgili bir bilgi bulunmuyor. Ancak bu başlıkların Microsoft Store'dan kaldırılmaya başlandığını düşünürsek, cihazın bir başlık olma ihtimali düşüyor.
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