Galaxy Telefonlardaki Pil Seviyesi Sorunu Can Sıkmaya Devam Ediyor

Samsung'un amiral gemisi sınıfındaki telefonlarında küçük de olsa can sıkabilen bir pil göstergesi sorunu, ummadığınız anda telefondan mahrum kalmanıza neden olabiliyor.
Sorun, pil seviyesinin yüzde 5 ve altı seviyelerine ulaşmasıyla ortaya çıkıyor. Görünen o ki telefon, bu seviyelerde gerçek pil kapasitesini göstermekte bir sorun yaşıyor çünkü yüzde 1'e ulaşmadan telefon, kendiliğinden kapanabiliyor. Bir başka sorun ise pil seviyesinin yüzde 5'ten sonra normalden daha hızlı tükenmesi.
Bu sorunların çözülmesi için Samsung mühendislerinin muhtemelen bolca çalışmaları gerekiyor. Elbette bazı kullanıcılar, pil seviyesi bu kadar düşmeden şarj etmeyi de savunabilirler. Yine de her telefonda benzer bir sorun yaşanmadığını biliyoruz, bu yüzden en azından sorunun çözülmesi imkansız olmasa gerek. Samsung'un bu sorunu sadece gelecekteki telefonlarında değil, mevcut amiral gemilerinde bir yazılım güncellemesiyle çözmesini umuyoruz.
Galaxy telefonunuzda veya farklı bir telefonda benzer bir sorun yaşıyorsanız, tecrübelerinizi aşağıdaki yorum bölümünde herkesle paylaşabilirsiniz.
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