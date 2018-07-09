Galaxy Watch için yeni söylentiler ortaya çıktı
Samsung'un bir sonraki akıllı saati olacağı söylenen Galaxy Watch için yeni söylentiler ortaya çıktı...
Geçtiğimiz aylar içerisinde duyulan söylentilerde, Samsung'un Gear S3'ünün yerini alacak yeni bir akıllı telefonun fısıltıları duyuruluyordu. Şimdi ise bilindir bir sızıntı kaynağı sayesinde yeni detaylar ortaya çıkmış durumda.
Her ne kadar sıradaki Gear saatin ne zaman sunulacağı hâlâ bilinmiyor olsa da, saatin adının değişmesi mümkün gibi gözüküyor. "Gear S4" adı kendine has bir çekiciliğe sahip olsa da, söylentilere göre yeni saatin adı "Galaxy Watch" olacak. Ayrıca yine söylentilere göre saat sadece yeni bir ada değil, yeni bir OS'a da sahip olacak. Samsung'un daha önceki saatleri firmanın kendisine ait olan Tizen platformunu kullanırken, yeni cihazın kısa bir süre önce Wear OS adını alan Android Wear ile çalışması mümkün gözüküyor.
Bunların yanı sıra yeni saat, daha önceki modele göre daha büyük bir bataryaya – 470mAh – sahip olacak. Eğer bir yenileme için bu batarya yeterli değilse, yeni saat aynı zamanda tansiyon da ölçebilecek ve yeni bir UI'ye de sahip olacak. Bunların hepsi yeterince heyecan verici olsa da, şimdilik sadece bir söylenti olarak gözüküyorlar ve resmi açıklamalar için ilerleyen zamanları beklememiz gerekecek...
Levent Öztürk
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