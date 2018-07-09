Galaxy Watch için yeni söylentiler ortaya çıktı

Samsung'un bir sonraki akıllı saati olacağı söylenen Galaxy Watch için yeni söylentiler ortaya çıktı...

Gear Watch için yeni söylentiler....

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Amazon Prime Day 16 Temmuz'da Başlıyor!

DÜNYA KUPASI'NA HAZIR MISIN?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Twitter'ın Sahte Hesap Savaşı Sürüyor
Galaxy S9 Plus'ı Geçen iPhone 8 Oldu!
Uyku modu mu, hazırda beklet mi? Hangisi?
HTC'nin Zor Zamanları Bitmek Bilmiyor
Chrome Hükmediyor, Edge Rakiplerinin Gölgesinde

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir