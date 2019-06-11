Galaxy Xcover 4s Tanıtıldı, İşte Özellikleri
Galaxy Xcover 4s tanıtıldı, işte Samsung'un yeni "dayanıklı" telefonu ve özellikleri.
Samsung'un yeni "sağlam" telefonu Galaxy Xcover 4s, göze yabancı gelmeyen bir tasarımla ve Android 9 ile gerçeğe dönüştü.
XCover 4s'in neye benzediğini birkaç gün önce sızan basın malzemeleri sayesinde görmüştük. Birkaç senedir üretilen Galaxy XCover serisi, "sıradan" akıllı telefonların dayanamayacağı koşullarda çalışmak üzere üretiliyor. Galaxy XCover 4s, önceki sürümlerinde olduğu gibi lastik kaplamasıyla düşmenin etkilerini azaltıyor. Sağlamlık alanında MIL-STD 810G onayı bulunan telefon, IP68 su ve toz dayanıklılığı puanına sahip. Telefonun üzerindeki "XCover tuşu" istediğiniz bir uygulamayı veya işlevi direkt olarak açmanıza izin veriyor.
5 inç TFT HD ekranla gelen cihazda Exynos 7885 işlemci, 3GB RAM ve 32GB genişletilebilir depolama alanı bulunuyor. 16MP arka ve 5MP ön kamerası bulunan cihazda 2.800mAh'lik bir pil mevcut. XCover 4s, kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkıyor.
Önümüzdeki ay satışa sunulacak olan Galaxy XCover'ın fiyatı, 299 euro olarak açıklandı.
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