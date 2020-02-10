Galaxy Z Flip, Oscar Yayınında Göründü

Samsung, bir gün daha beklemedi ve Galaxy Z Flip'e ait bir reklamı Oscar yayınında gösterdi!

Galaxy Z Flip, Oscar Yayınında Göründü

Samsung, yeni katlanan telefonu Galaxy Z Flip'i yarınki (11 Şubat) Unpacked etkinliğinde gösterecek. Ancak firma erken davranarak telefona ait bir reklamı Oscar yayınında gösterdi.

The Verge çalışanı Nilay Patel tarafından yayına alınan ve Twitter'da paylaşılan Samsung reklamını aşağıda seyredebilirsiniz.

Videonun büyük bölümünde Galaxy Z Flip'yi bir masada otururken, 90 derece bükülmüş halde görüyoruz. Telefon bu sayede tutmaya gerek kalmadan videolu sohbete ve kendinizi görmenize izin veriyor. Video, telefonun daha çok genç kızlara yönelik olacağı iddialarını destekliyor.

Reklamda göze çarpmayan bir ayrıntı, ekranın ortasında bir katlanma yerinin görünebileceğini söyleyen bir metnin gösterilmesi. Bu uyarıya göre katlanma yeri, "ekranın doğal bir karakteristiği".

30 saniyelik kısa videoda Galaxy Z Flip'in küçük dış dokunmatik ekranı da görünüyor. Burada gelen çağrıların yanı sıra bildirimlerin de gösterileceğine inanılıyor.

Samsung'un reklamı fiyat ve çıkış tarihinden bahsetmiyor ancak tüm bunların Unpacked 2020 etkinliğinde görüneceğini ima ederek tamamlanıyor.

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